El caso de Lolo, próxima entrega de 'En Paradero Desconocido', el pódcast de desaparecidos de Prensa Ibérica

“Ayúdanos, mamá. Estamos a la deriva, en el mar, ayúdanos, por favor”. Esas fueron las palabras que escuchó Remedios por teléfono nada más descolgar y la llamada se cortó. Era su hijo Lolo. Pedía auxilio. Nunca más volvió a saber de él. La mujer contactó con Salvamento marítimo. Nunca encontraron su barca. Iba con un amigo y nadie ha vuelto a verlos más. Tenía 25 años y desde 2009 no está. En Paradero Desconocido te cuenta todas las claves de la desaparición de Manuel Ríos Cruz a partir de este jueves 1 de enero.

