Dos detenidos por golpear en la cabeza con una defensa extensible a un vigilante del metro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos jóvenes de 21 y 22 años por agredir, el pasado mes de noviembre, a un vigilante de seguridad del metro de Barcelona con una defensa extensible en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, los cuales ya tienen antecedentes por tentativa de homicidio en 2023.

