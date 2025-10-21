Sara Fernández

La Policía detiene en Torrejón a un hombre por matar a puñaladas a su expareja de 21 años en Villaverde

La Policía Nacional han detenido esta madrugada a un hombre acusado de matar a puñaladas a su expareja, una joven de 21 años, en el distrito madrileño de Villaverde. Los hechos tuvieron lugar este lunes por la tarde, cuando Emergencias recibió el aviso de un posible crimen violento en una vivienda situada en el número 3 de la calle Astilleros.