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Un incendio forestal obliga a confinar Benahavís (Málaga) y diseminados cercanos

Un incendio forestal obliga a confinar Benahavís (Málaga) y diseminados cercanos

L. O. M.

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Un incendio forestal obliga a confinar Benahavís (Málaga) y diseminados cercanos

L. O. M.

Málaga
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La evolución del fuego dificulta el control de un incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Benahavís, en concreto, en el paraje Ermita del Rosario. Tanto es así que la Junta de Andalucía ha ordenado el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís junto a diseminados al norte y oeste y la urbanización La Coja, además de activar, sobre las 14 horas, la fase de emergencia, situación operativa 1.

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