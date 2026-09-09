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Así fue la romántica pedida de mano de Carlos Peguer (La Pija y la Quinqui)

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Carlos Peguer e Ignacio Romero Arráez, conocido en redes como Nacho Arráez, se casan. El creador de contenido, conocido especialmente por ser uno de los rostros de La Pija y la Quinqui, ha anunciado en los últimos días su boda con su pareja después de más de tres años de relación. Y lo ha hecho con Galicia como escenario de uno de los momentos más especiales de su historia de amor: una pedida de mano frente al Atlántico, con unas impresionantes vistas de las Rías Baixas.

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