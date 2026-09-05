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Rocío Osorno, en shock tras sufrir un robo en su casa mientras estaba dentro: "He salido corriendo gritando"

Rocío Osorno ha vivido un enorme susto en las últimas horas después de que unos ladrones entrasen en su vivienda mientras ella y el resto de su familia se encontraban en casa. La influencer ha compartido en sus redes sociales un vídeo del momento del robo, en el que se puede ver a los asaltantes dentro de su vestidor llevándose diferentes objetos, entre ellos joyas. Antes de publicar las imágenes, y consciente de lo impactantes que podían resultar, la joven advertía a sus seguidores: "Aviso que lo que voy a subir es fuerte por si hay alguien sensible pero esto acaba de pasar en mi casa". Más información