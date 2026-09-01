Secciones

Es noticia
Cierre de mercado del Córdoba CFNuevo mercadillo del Sector SurPlan turístico de grandes ciudadesPérgola Duque de RivasMejores lugares para ver la Vuelta en CórdobaParque de bomberos de MontoroCabalgata de Reyes 2027El tiempo en CórdobaPrecio del alquilerDetenido dos veces por 10 robos en Palma del RíoRuta del Caimán 2026Verbenas de CórdobaEmpleo públicoConsumo de tabacoNuevas titulaciones de la UCOHábitos saludables en septiembreFabricación de obuses en Córdoba
instagramlinkedin
Nace en Italia la decimoquinta cría de la hipopótama más longeva de Europa

Nace en Italia la decimoquinta cría de la hipopótama más longeva de Europa

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nace en Italia la decimoquinta cría de la hipopótama más longeva de Europa

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La hembra de hipopótamo común más longeva de Europa, 'Camilla', ha dado a luz a su decimoquinta cría a los casi 55 años, una edad récord para esta especie, en el parque Natura Viva de Bussolengo, cerca de Verona, en el norte de Italia. La madre, de 2.500 kilos, y la cría, de 50, conviven con su grupo y con una manada de antílopes nyala, informó este martes el centro.

Tracking Pixel Contents