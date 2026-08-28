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Así fue el eclipse lunar que puso el broche de oro a una noche única

Así fue el eclipse lunar que puso el broche de oro a una noche única

Sara Fernández

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Así fue el eclipse lunar que puso el broche de oro a una noche única

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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A las 6:12 horas, en un momento mágico, dos colores distintos se apoderaron de la luna. Ocupando el 93% de la superficie, un tono rojizo, tirando a ocre; el resto, el disco lunar, brillaba a modo de sonrisa. Un eclipse lunar parcial ha vuelto a hechizar España (y medio mundo, ya que también era visible en otros países europeos, América y África) después del mágico momento vivido el 12 de agosto, cuando la luna tapó completamente el sol durante apenas un minuto en el que el tiempo pareció quedarse en suspenso. Más información

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