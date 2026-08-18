Secciones

Es noticia
Terremoto de Granada se siente en CórdobaTres heridos en GranadaNuevas réplicas y seísmosPérdida de locales comerciales¿Gonzalo Petit al Córdoba CF?Puestos de castañas: ubicaciones y fechasAvispones orientales en Villa del RíoEl tiempo hoy en CórdobaImpulso del talento y del empleoMercacórdobaPicaduras de mosquitosVegetación en Puente RomanoCaballerizas realesJornada intensiva en construcciónPretemporada Cajasol Coto
instagramlinkedin
Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

La provincia de Granada ha registrado este martes, 18 de agosto, un nuevo terremoto de magnitud 4,7, según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico se ha producido a las 10:37 horas, hora peninsular española. El epicentro se ha localizado al noroeste de Gójar, en el área metropolitana de Granada, concretamente en las coordenadas 37.1168 de latitud y -3.6592 de longitud. Más información

Tracking Pixel Contents