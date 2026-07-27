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Los bomberos de los incendios de Ávila y Madrid están preocupados por la ola de calor

Una nueva jornada de lucha contra las llamas deja paisajes desoladores. Han sido muchas las reactivaciones en Ávila, pero las autoridades están especialmente preocupadas por Casillas. También en Madrid continúan las reactivaciones en Villa del Prado y las llamas continúan arrasando el norte del embalse de San Juan. En Toledo los municipios afectados pertenecen a la Sierra de San Vicente, aunque el Gobierno valora si algunos vecinos podrán regresar a sus casas. Al menos 90000 personas han sido evacuadas o confinadas ante el avance de las llamas. Llamas que ya dejan 77000 hectáreas arrasadas a pesar de que más de 3000 efectivos continúan trabajando en las labores de extinción preocupados también por la ola de calor que afectará a gran parte del país. Más información