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Un torneo de lucha libre entre robots humanoides se estrena en China
PI STUDIO
PI STUDIO
Un torneo inaugural de lucha libre entre robots humanoides, bautizado como Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), debutó este jueves en la ciudad meridional china de Shenzhen con combates que incluyeron puñetazos y patadas altas y hasta un contendiente que siguió peleando tras perder la cabeza de un golpe.
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