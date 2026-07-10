Matías Vallés

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'Vox recriminó a Moreno Bonilla que se apropiara del programa íntegro de la ultraderecha', por Matías Vallés

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y en su deriva ideológica.

"Vox fue el primer sorprendido ante el fervor ultraderechista desplegado por Moreno Bonilla para lograr la investidura como presidente de Andalucía. El presunto candidato del PP abrazó los postulados extremistas con tal entusiasmo que Abascal le recriminó que se apropiara del programa íntegro de la ultraderecha".