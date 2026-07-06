Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Arrancan los Sanfermines 2026

Con el tradicional chupinazo han arrancado este mediodía los Sanfermines 2026. Cerca de 13.000 personas han ocupado la plaza del Ayuntamiento para corear el ‘Animo pues’ que marca el inicio de nueve días de fiesta ininterrumpida. En esta ocasión, los encargados de encender la mecha desde el balcón han sido Clint Jean Louis Fernández, subdirector del servicio de urgencias y Araceli Sergio Aguilera enfermera de la UVI móvil de Tafalla.