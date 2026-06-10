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La cría de hipopótamo pigmeo sale por primera vez al recinto exterior del Zoo de Berlín
El joven hipopótamo pigmeo nació el 9 de mayo de 2026 en el zoológico, junto con su madre, Debbie, la cría ha explorado por primera vez el recinto exterior del Jardín Zoológico de Berlín.
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