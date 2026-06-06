Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La visita del papa León XIV al centro de personas sin hogar Cedia en Carabanchel

El pontífice está visitando a varios de los residentes en el centro, que ha visitado para conocer su labor con personas sin hogar y recibir el “regalo de la esperanza”. Durante el recorrido, también ha bajado al comedor, donde ha saludado al equipo de trabajadores sociales y a los voluntarios. Por último, ha destapado una placa conmemorativa de su visita.