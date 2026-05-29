Lucía Feijoo Viera

El cadáver de la famosa ballena Timmy podría explotar en la costa de Dinamarca

La historia de Timmy, la ballena jorobada que movilizó a cientos de personas en Alemania, sigue generando preocupación incluso después de su muerte. El enorme cetáceo apareció sin vida cerca de la isla danesa de Anholt tras haber sido rescatado semanas antes, cuando quedó atrapado en aguas alemanas. Durante más de un mes, equipos especializados trabajaron para ayudarla a regresar al mar abierto, algo que finalmente consiguieron. Sin embargo, poco después fue localizada muerta en Dinamarca. Ahora, la atención se centra en su cadáver. Especialistas y organismos medioambientales vigilan constantemente los restos del animal debido a un fenómeno que puede producirse durante la descomposición de grandes mamíferos marinos. Las elevadas temperaturas registradas en los últimos días están acelerando la acumulación de gases en el interior del cuerpo, una situación que podría provocar una ruptura repentina de los tejidos.