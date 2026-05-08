Lucía Feijoo Viera

Rosalía saluda a sus fans a la salida de su hotel en Sevilla

La ciudad de Sevilla se blinda desde este viernes con motivo del evento de Netflix con Rosalía como estrella, que este sábado interpretará finalmente una única canción, según ha detallado esta madrugada la plataforma en un comunicado. Lo hará junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el marco de los actos organizados con motivo del estreno global de 'Berlín y la dama del armiño', la última temporada de la precuela de la serie 'La casa de papel', en un escenario flotante sobre la dársena del Guadalquivir.