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Claves de la reforma de la 'ley Rhodes' de protección a la infancia: niños escuchados en juicios y límites a la custodia compartida

Claves de la reforma de la 'ley Rhodes' de protección a la infancia: niños escuchados en juicios y límites a la custodia compartida

Lucía Feijoo Viera

Claves de la reforma de la 'ley Rhodes' de protección a la infancia: niños escuchados en juicios y límites a la custodia compartida

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ampliación de la ley de protección a la infancia, conocida como Lopivi o 'ley Rhodes', en referencia al pianista James Rhodes, que sufrió brutales violaciones en su infancia. La norma se aprobó hace cinco años en respuesta a escándalos como el 'caso Maristas', que destapó EL PERIÓDICO y supuso un punto de inflexión en la lucha contra la pederastia. En su momento, fue considerada pionera en la prevención y lucha contra los delitos cometidos contra niños. Sin embargo, con el paso del tiempo, los expertos y el Ministerio de Juventud e Infancia, que impulsó la normativa, han visto necesario reformarla para solucionar algunos fallos pendientes y cubrir determinadas lagunas. Cuando la reforma entre en vigor, la protección de niños y niñas será "una responsabilidad pública ineludible". Estos son los principales cambios que incluirá la reforma, a la que todavía le queda un largo camino antes de entrar en vigor. Una vez llegue ese momento, "España estará a la vanguardia en la lucha contra las violencias que sufren niños y niñas", en palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. "España tiene una deuda con todos los niños cuya voz se ha puesto en duda durante mucho tiempo y con las mamás protectoras a la que se ha criminalizado", ha insistido.

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