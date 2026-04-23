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El divertido momento de los reyes con la tuna de la Universidad de Alcalá de Henares

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Lucía Feijoo Viera

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PI STUDIO

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Los reyes de España entregaron este miércoles el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, al escritor mexicano Gonzalo Celorio, en una ceremonia que se celebra en el Paraninfo de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares. Como es tradición, al acabar la jornada los reyes han mantenido un encuentro con la tuna de la Universidad de Alcalá de Henares. Más información

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