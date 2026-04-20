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Así explica el lotero de San Agustín cómo llevó la Primitiva premiada a la Delegación de Loterías de A Coruña

El lotero de San Agustín aseguró que volvió a comprobar los resguardos para identificar el premiado con 4,7 millones de euros. "Lo aíslo perfectamente y lo meto en un sobre con el ticket para no mezclar los boletos", añadió. Así, al concluir la mañana, acudió a la delegación de Loterías para contárselo a su hermano Miguel, el otro acusado y que entonces era delegado provincial. Más información. Más información