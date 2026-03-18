Marcos Manteiga Outeiro

Golpe al edadismo: Familia y Cruz Roja prueban un traje que simula los 80 años

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa- Eroski y Cruz Roja refuerzan el modelo de tienda inclusiva a favor de las personas mayores en la red de 79 establecimientos Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León. Lo consiguen a través de unas jornadas de sensibilización de los equipos de tiendas basadas en el ‘Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores’, un trabajo elaborado por Cruz Roja y que ya se implantó con éxito el pasado año en los 92 establecimientos Eroski Center de Galicia. Más información