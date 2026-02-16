Agencia ATLAS

Los vecinos de Grazalema vuelven de manera gradual a sus casas tras el desalojo total del municipio

Toca hacer maletas y empaquetar todas sus cosas. Por fin dejan atrás 11 días de incertidumbre después de que los geólogos hayan descartado el riesgo de derrumbe. Pero de los 1.600 vecinos evacuados, unos 300 todavía no podrán dormir en sus casas. Grazalema contará por seguridad con una zona de exclusión marcada en rojo que tienen que seguir analizando los técnicos. Esos vecinos dejarán Ronda y serán acogidos en el polideportivo Grazalema. El regreso va a ser controlado y progresivo, algunos vecinos incluso se han adelantado a la hora establecida. El instituto y el colegio quedan fuera del área de exclusión y las clases volverán a la normalidad. Más información