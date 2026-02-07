Partidos y entidades independentistas arremeten contra el Govern y el Estado por el servicio de Rodalies
Un total de 30.000 personas, según los organizadores, y 8.000, según la Guardia Urbana, han participado este sábado por la mañana en la manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República para denunciar la situación de Rodalies, con la presencia de los principales partidos independentistas.
