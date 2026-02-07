Secciones

Varios miles de usuarios de Rodalies se manifiestan en Barcelona por un servicio digno

Varios miles de personas se han manifestado por el centro de Barcelona para protestar por la degradación del servicio de Rodalies y para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen de una vez un transporte ferroviario digno. La marcha ha sido convocada por las principales plataformas de usuarios de Rodalies. Más información

