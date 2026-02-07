La Guardia Civil auxilia a varios vehículos atrapados en la nieve en León
La Guardia Civil ha tenido que auxiliar a dos vehículos que había quedado atrapados por la nieve en el camino rural de Corniero hacia Primajas, en el término municipal de Cremedes, en León. Los agentes han remolcado a los vehículos. En los coches viajaban seis personas de origen portugués.
