El espectacular homenaje a Mariano Barbacid en la playa de La Concha de San Sebastián
El artista peruano Germán Cedano ha rendido homenaje al bioquímico español Mariano Barbacid dibujando su rostro en la arena de la playa de La Concha en San Sebastián. El médico ha conseguido eliminar tumores de páncreas en ratones al completo y eliminando la aparición de resistencias.
Últimos vídeos
ELECCIONES EN ARAGÓN
Cientos de colegios abren sus puertas para las elecciones autonómicas de Aragón
TEMPORAL EN ANDALUCÍA