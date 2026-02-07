PI STUDIO

El espectacular homenaje a Mariano Barbacid en la playa de La Concha de San Sebastián

El artista peruano Germán Cedano ha rendido homenaje al bioquímico español Mariano Barbacid dibujando su rostro en la arena de la playa de La Concha en San Sebastián. El médico ha conseguido eliminar tumores de páncreas en ratones al completo y eliminando la aparición de resistencias.