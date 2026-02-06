Lucía Feijoo Viera

Una cría de foca gris aparece en la playa de La Concha de San Sebastián

Un ejemplar de cría de foca gris ha aparecido este viernes por la mañana en el arenal de la playa de La Concha de San Sebastián. El animal ha estado custiodiado en todo momento por agentes de la Ertzaintza, para garantizar que cuando subiera la marea pudiera llegar al agua y para vigilar, que la foca no sufriera daños, ya que mucha gente se estaba acercando hasta la playa para contemplarla.