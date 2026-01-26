Secciones

Es noticia
Nueva rotura de víaInvestigación AdamuzReforma de callesTren Córdoba-JaénTemporalAccidente A-318OposicionesPantanosPatios
instagramlinkedin
Renfe y Adif no concretan plazos para recuperar Rodalies pero ven "el principio del fin"

Renfe y Adif no concretan plazos para recuperar Rodalies pero ven "el principio del fin"

Lucía Feijoo Viera

Renfe y Adif no concretan plazos para recuperar Rodalies pero ven "el principio del fin"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Los presidentes de Renfe y Adif no han concretado este lunes cuándo puede volver la normalidad al servicio de Rodalies tras la última incidencia que ha provocado dos parones completos de la circulación de trenes en dos horas, aunque han asegurado que estamos ante "el principio del fin". Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents