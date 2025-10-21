Fernando Bustamante

"Tengo cáncer de mama y me he enterado al ir a hacerme la prueba en la privada"

Pepa Llorca tiene 64 años y tiene cáncer de mama. En 2023, deberían haberla llamado para hacerse una mamografía en la sanidad pública, como había ocurrido regularmente cada dos años desde que tuvo la edad para adherirse al programa de cribado. Estuvo esperando dos años sin recibir la invitación con su cita y, cuando comenzó a sentir molestias en uno de sus pechos, se fue a la sanidad privada