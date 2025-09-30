PI STUDIO

Rosalía sorprende con las axilas teñidas de blanco en la Semana de la Moda de París

Puede que estemos ante el nacimiento de una nueva tendencia. Y puede que Rosalía vuelva a ser la precursora. Ya lo fue con el 'boom' de las uñas XXL y las cejas decoloradas. Ahora, se ha plantado en la Semana de la Moda de París, con un 'look' rompedor y reivincidicando el vello corporal, el de sus axilas. Si bien esto no es la primera famosa que lo luce -recordemos los casos de Julia Roberts, Miley Cyrus, Lady Gaga, Beyoncé o Madonna-, en su caso es que se ha teñido los pelos de color blanco, para conjuntarlo con su 'outfit', un precioso esmoquin deconstruido en blanco y negro.