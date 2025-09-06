En Chile han liberado a nueve pingüinos de Magallanes después de tener una rehabilitación satisfactoria. Los pingüinos fueron rescatados de diferentes partes de la costa chilena y recibieron tratamiento en el centro Namku. El Servicio Nacional de Pesca y Agricultura también ayudó con el rescate y la rehabilitación.

Estos pingüinos tienen un rol clave para la regulación de peces en las aguas chilenas, por lo que protegerlos es fundamental. Después de 16 años como especie “casi amenazada”, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza los declaró en 2020 especie de preocupación menor.

Ahora la población de pingüinos de Magallanes se estima que es entre 1,1 y 1,6 millones de parejas.