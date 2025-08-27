La tradicional Tomatina ha vuelto este miércoles a teñir de rojo la localidad valenciana de Buñol en una edición, la 77, que ha congregado en sus calles a alrededor de 22.000 personas de 28 nacionalidades para lanzarse más de 120.000 kilos de tomates en una fiesta declarada en 2002 de Interés Turístico Internacional. Algunos asistentes que han acudido por primera vez han calificado la vivencia de "locura" porque "llueven tomates por todos los lados", aunque aseguran que volverán el año que viene. "Es un poco claustrofóbico al inicio pero al final, con el agua y todo, está muy bien", ha comentado un joven procedente de La India quien ha señalado que acude mucha gente de su país atraídos por un película de Bollywood rodada en La Tomatina.

