Castilla y León comienza este domingo con hasta 27 incendios forestales activos, con diez de ellos en el nivel máximo de gravedad (nivel 2), otros diez en nivel 1 y otros siete activos en diversos puntos de la Comunidad, aunque la peor parte se la sigue llevando el oeste de este territorio, donde miles de personas han tenido que dejar sus hogares por la cercanía de las llamas y el intenso humo que provocan.