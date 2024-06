El cartel montó el lío: Financiación hasta el 70% de viviendas para no residentes. Lo pone hasta en inglés. Así figuraba hasta esta tarde de jueves la lona promocional que cuelga desde hace seis meses ante las obras de la construcción de 53 viviendas de la inmobiliaria Getaway Real State en Arguineguín, Mogán. En la última semana, este anuncio inundó redes sociales y ataques verbales a través de llamadas anónimas. "Dejan fuera a los canarios", sinvergüenzas; no "Saben la necesidad de viviendas en la isla y sé las le financian a extranjeros". Esta tarde del jueves fue la última. Alguien roció con un bote de spray negro las palabras del cartel para no. Ahora se lee Financiación hasta el 70% de viviendas residentes. Los responsables de la inmobiliaria Getaway no salen de su asombro. Optaron esta semana por encargar diseño publicitario distinto omitiendo esas palabras que "han llevado a una confusión total por desconocimiento". Se venden a todos, aclara.

Lo confirmaba esta tarde del jueves María Jiménez Jiménez, directora de ventas del grupo Getaway Real State en Gran Canaria, sobre una promoción de viviendas en Arguineguín, que se enfrentó estos días a ataques, ira, o rabia con insultos xenófobos por el contenido publicitario del cartel anunciador. La falta de viviendas para residentes canarios, la estratosférica subida de precios de los inmuebles se sumó a las palabras Financiación hasta un 70 de viviendas para no residentes hizo saltar las alarmas y algo más.