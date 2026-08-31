Secciones

Es noticia
Precio de la viviendaPedro Sánchez Marruecos-CeutaBatalla de 'farmear aura' en CórdobaOkupas en Fernán NúñezSadeco limpia los colegiosProgramación 'Córdoba en púrpura'Apartamentos turísticosPercán Córdoba CFCambio de sentido Huerta Santa IsabelMayte Adrián, de Córdoba a ChipionaVuelta a España en Palma del RíoDerrota del Córdoba CFCosecha de la aceitunaIntercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánObras Córdoba en septiembreMás calor en septiembreRecogida de basuras en la provinciaDefensa del ArboladoBilletes de Iryo para 2027
instagramlinkedin
Vox pide la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos: "Quien nos invade no puede ser nuestro amigo"

Vox pide la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos: "Quien nos invade no puede ser nuestro amigo"

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vox pide la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos: "Quien nos invade no puede ser nuestro amigo"

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Vox ha aprobado por unanimidad una declaración política en defensa de la soberanía y la integridad territorial de España y para la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos. El manifiesto se ha leído y aprobado durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y que ha contado con la participación de los vicepresidentes y consejeros de Vox en los gobiernos autonómicos; los portavoces nacionales y regionales y los miembros del Comité de Acción Política.

TEMAS

Tracking Pixel Contents