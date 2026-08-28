Secciones

Es noticia
Empleos en hoteles, bares y restaurantesEclipse lunar en CórdobaManolete, en imágenesTensión en CeutaCompra de DeoleoMortalidad en CórdobaNuevas normas de la DGTRafa Lozano JR. | Oro Juegos del MediterráneoCaídas accidentalesAgenda de ocio del fin de semanaFarmacias, ante los ictusIsma Ruiz contra el Granada CFCastillo imposibleEl cambio de nombre de un puebloPueblo de la Subbética
instagramlinkedin
Illa sobre Ceuta: "Cataluña siempre actuará con solidaridad"

Illa sobre Ceuta: "Cataluña siempre actuará con solidaridad"

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Illa sobre Ceuta: "Cataluña siempre actuará con solidaridad"

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido sin cortapisas a hacer frente al discurso de PP y Vox ante la crisis en Ceuta y las miles de personas migrantes que permanecen en sus calles desde finales de julio. Además de prometer que Catalunya actuará con "solidaridad" y que, por lo tanto, abrirá las puertas a la acogida, ha cargado contra "quienes utilizan el drama humanitario y la emergencia con una mirada cortoplacista y en beneficio propio". Para el president, estos partidos "engañan" a la ciudadanía cuando la sitúan ante el "falso dilema" de tener que escoger entre seguridad y valores humanitarios.

Tracking Pixel Contents