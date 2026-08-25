Secciones

Es noticia
Parque Poniente-MiralbaidaRestauración de la MalmuertaAyudas para cines de veranoElectricista de 48 años con incapacidad permanenteHermandad del NazarenoAsalto a pareja de ancianos en Palma del RíoExamen práctico carnet de conducirFuturo parque Chinales-MirabuenoMargarita Robles | Crisis de CeutaPueblo ligado a Málaga y GranadaExaminadores de la DGTFormación de paradosCórdoba CF-GranadaRefuerzos judicialesAdopción de niñosGanadores de la Vuelta en CórdobaEl tiempo en Córdoba
instagramlinkedin
Torres: "La prioridad es la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores"

Torres: "La prioridad es la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores"

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Torres: "La prioridad es la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores"

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único para gestionar la crisis de Ceuta, ha afirmado este martes que la prioridad es la "devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores" llegadas de forma irregular a la ciudad, respetando el ordenamiento jurídico.

Tracking Pixel Contents