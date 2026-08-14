Lucía Feijoo Viera

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El Gregorio Marañón, primer hospital del mundo en fabricar e implantar una prótesis ósea de metamaterial personalizada

El Hospital Gregorio Marañón de Madrid se ha convertido en el primer centro del mundo en fabricar e implantar una prótesis ósea de metamaterial personalizada. Un dispositivo desarrollado en el propio hospital que ha permitido salvar la pierna de Pierre Chazel, un hombre de 38 años con un sarcoma óseo de alto grado en la tibia. La pieza, fabricada en una aleación de titanio mediante impresión 3D y diseñada específicamente para la anatomía y las necesidades del paciente, permitió además conservar la articulación de la rodilla, algo que no era posible con los implantes convencionales disponibles. Detrás de este avance está la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D (UPAM3D) del Gregorio Marañón, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria del hospital y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).