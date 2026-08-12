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Alma Ezcurra: "España no puede entregarle a Rabat la llave de su frontera"

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Alma Ezcurra: "España no puede entregarle a Rabat la llave de su frontera"

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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha visitado este miércoles Ceuta, donde ha denunciado que lo que está ocurriendo en la ciudad "es una invasión" o, en palabras del presidente del Gobierno, "un grave ataque a la integridad territorial del Estado español". Ezcurra asegura que la situación "es peligrosa y no se ha solucionado", asegurando que "no hay normalidad". La dirigente popular responsabiliza a Marruecos de lo que está ocurriendo y reclama que esto "se tiene que terminar". Más información

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