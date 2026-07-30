Lucía Feijoo Viera

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Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional para los incendios de Ávila y Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, en Ávila, el levantamiento del nivel 3 de alerta por los terribles incendios que han asolado Ávila y la Comunidad de Madrid y la desactivación de la emergencia nacional puesta en marcha el pasado fin de semana, cuando el Ejecutivo de España tomó el control de la extinción de los incendios bajo el mando operativo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Todo después de la petición que hizo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en X y en una escueta nota, y también del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Tanto Sánchez como el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, han celebrado desde Navaluenga que los incendios de las dos provincias ya están "estabilizados" y controlados, aunque los servicios de emergencia seguirán refrescando la zona para evitar nuevos reinicios de las llamas.