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Tellado sobre el balance de Sánchez: "La gente no quiere balances, quiere que se vaya"

Tellado sobre el balance de Sánchez: "La gente no quiere balances, quiere que se vaya"

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Tellado sobre el balance de Sánchez: "La gente no quiere balances, quiere que se vaya"

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El Partido Popular (PP) optó por un vídeo grabado de su secretario general, Miguel Tellado, para responder a la rueda de prensa de balance del curso político ofrecida este martes en la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo, "la gente no quiere balances, sino que confiese y se vaya", afirmó, aludiendo a los escándalos de corrupción que salpican al PSOE y al Ejecutivo. Más información

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