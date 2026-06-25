Lucía Feijoo Viera

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La reina Letizia muestra su preocupación por los terremotos de Venezuela: "España ha ofrecido ya su ayuda"

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

La reina Letizia ha aprovechado un acto al que asistía esta mañana en Madrid por el 15 aniversario de la revista Ethic para acercarse a los medios y hablar sobre Venezuela. “El rey está volando ahora hacia Mexico y él, como el resto de ciudadanos de este país, está preocupados siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos”. La reina ha asegurado que España ya ha ofrecido su ayuda y que las operaciones tanto de rescate como de reconstrucción serán “un gran desafío”.