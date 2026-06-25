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Puente defiende el tono de Sánchez ante los socios: “Tenemos derecho a defendernos”

Puente defiende el tono de Sánchez ante los socios: “Tenemos derecho a defendernos”

Lucía Feijoo Viera

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Puente defiende el tono de Sánchez ante los socios: “Tenemos derecho a defendernos”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha precisado en los pasillos del Congreso que el PSOE tiene “un socio que es Sumar” y que “el resto son alianzas parlamentarias que en unas ocasiones apoyan iniciativas legislativas y en otras no“. Sobre el tono de Pedro Sánchez en el pleno del miércoles, Puente defendió que ”los socios también tienen que entender que nosotros también tenemos derecho a defendernos y derecho de réplica. Ayer lo que hizo el presidente fue poner los puntos sobre las íes en algunos aspectos del debate político. No siempre vamos a estar recibiendo nosotros", ha cerrado.

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