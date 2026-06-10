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Las preguntas de Renzo, un niño de 6 años, al Papa que han sorprendido a todos
El pequeño del Raval ha interrogado al pontífice con cuestiones personales e incluso profundas. Como "¿Te gusta el futbol?", "¿De pequeño querías ser Papa?", "¿Por qué mi padre tiene tantos trabajos?", "¿Por qué hay personas a las que les pasan cosas malas y otras no?", "¿Dios quiere que haya pobres y ricos?", "¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?" o "¿Tenemos que perdonar siempre?".