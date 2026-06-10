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El Papa le regala un rosario a Valentina, una niña de 13 años invidente: "¡Lo guardaré para siempre!"

El Papa le regala un rosario a Valentina, una niña de 13 años invidente: "¡Lo guardaré para siempre!"

Lucía Feijoo Viera

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El Papa le regala un rosario a Valentina, una niña de 13 años invidente: "¡Lo guardaré para siempre!"

Lucía Feijoo Viera

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Valentina, una niña de 13 años ciega, le explica con sus manos a León XIV la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. La pequeña nació con el síndrome de Leber y solo distingue luces y sombras. El Papa León XIV, al final la explicación de la pequeña, le ha obsequiado con un rosario. Valentina, muy emocionada, ha dado las gracias al pontífice: "¡Lo guardaré para siempre!"

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