Lucía Feijoo Viera

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El Papa León XIV alerta sobre la soledad de los mayores: "No permitamos que se normalice"

El papa León XIV ha dirigido desde la iglesia de Sant Agustí un acto ante 92 entidades sociales cristianas en el que ha hecho un llamamiento a acompañar a las personas mayores para que evitar la soledad no deseada y ha vuelto a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. “No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores”, ha declarado el Pontífice durante su intervención. En un discurso cercano y algo menos político que los que se han oído hasta ahora en la Catedral, en el Estadi Olímpic o en Montserrat, el Papa ha llamado a “acoger a toda mujer como hermana, y a todo hombre domo hermano”. “Como hijos del mismo Padre”, ha reblado. Para el Papa, se trata de una necesidad ante unos tiempos, como insiste a recordar desde el inicio de su papado, “en los que parece haberse perdido el sentido de la dignidad humana”.