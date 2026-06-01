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El exdirector del conservatorio de Badajoz reafirma que había "rumores" de que David Sánchez se iba a presentar a la plaza convocada por la Diputación

El exdirector del conservatorio de Badajoz reafirma que había "rumores" de que David Sánchez se iba a presentar a la plaza convocada por la Diputación

Audiencia de Badajoz

El exdirector del conservatorio de Badajoz reafirma que había "rumores" de que David Sánchez se iba a presentar a la plaza convocada por la Diputación

Audiencia de Badajoz

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Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior Bonifacio Gil en el momento en que se convocó y adjudicó la plaza de coordinador de los conservatorios que ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Badajoz a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, y a otras nueve personas por el presunto enchufe del primero, ha reafirmado este lunes que había "rumores" de que el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a ser uno de los candidatos. Más información

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