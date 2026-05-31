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Page desliza en su discurso del Día de Castilla-La Mancha mensajes contra Sánchez y contra los "gestores de odio"

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Lucía Feijoo Viera

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Otro presidente autonómico, también crítico habitualmente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es su compañero de partido, el socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Hoy, precisamente en la celebración del día de su región, en su discurso, García-Page ha lanzado mensajes no sólo de exaltación de esa tierra. También otros velados, o no tanto, al presidente del Gobierno. Según el mandatario castellanomanchego “si no se tiene claro lo que hacer, al menos tener muy claro lo que no hacer”. Y que las leyes que regulan el poder judicial, por ejemplo, son fruto de la democracia y que, por tanto, no hay que buscar responsabilidades fuera. Más información

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