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Las polémicas declaraciones racistas de Vox en las Cortes de Aragón: "Me gustaría ver mucho cerdo en los comedores escolares"

Las polémicas declaraciones racistas de Vox en las Cortes de Aragón: "Me gustaría ver mucho cerdo en los comedores escolares"

Cortes de Aragón

Las polémicas declaraciones racistas de Vox en las Cortes de Aragón: "Me gustaría ver mucho cerdo en los comedores escolares"

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La primera comparecencia de la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en las Cortes de Aragón, ha servido para que su socio en el Ejecutivo, Vox, ponga sobre la mesa sus prioridades. En unas polémicas declaraciones racistas protagonizadas por el diputado de extrema derecha David Arranz, ha expresado su esperanza en que haya "mucho cerdo" en los comedores escolares, aludiendo así a su voluntad de que los menús escolares no representen la pluralidad de credo y religión que se da en las aulas aragonesas. Más información

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