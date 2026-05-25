Sara Fernández

Cae una red que realizaba empadronamientos fraudulentos para regularizar inmigrantes en Seseña

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de integrar una red criminal dedicada a realizar empadronamientos fraudulentos en Seseña para facilitar la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España. La investigación comenzó después de que los agentes detectaran un incremento “desproporcionado e inusual” de solicitudes de empadronamiento en la localidad toledana. El análisis de los expedientes permitió descubrir casos extremos, como viviendas en las que figuraban empadronadas hasta 91 personas. Según ha informado la Guardia Civil, hasta el momento se han identificado más de 400 personas empadronadas de forma irregular en el municipio. Los investigadores comprobaron además que numerosas solicitudes habían sido tramitadas reiteradamente por las mismas personas y acompañadas de contratos de alquiler con aparentes indicios de falsedad documental. La organización captaba principalmente a ciudadanos extranjeros de nacionalidades marroquí, tunecina, argelina y egipcia que se encontraban en situación irregular. A cambio de entre 300 y 400 euros por persona, les facilitaban la documentación necesaria para intentar regularizar su situación administrativa en España. Entre los métodos empleados se encontraba la falsificación de documentos y la utilización de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas para justificar empadronamientos ficticios. La Guardia Civil considera que la trama operaba de forma organizada y estructurada para aprovechar los procedimientos administrativos vinculados al padrón municipal. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta red de empadronamientos fraudulentos en la provincia de Toledo.